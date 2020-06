Governo: Conte, Pd forza affidabile, Piano rilancio è progetto pluriennale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha sostenuto di trovare "nel Pd come in altre forze, una forza affidabile, un segretario che ha idee molto chiare ogni volta che abbiamo qualche confronto". Il capo del governo lo ha detto nel corso della conferenza stampa a Villa Pamphilj al termine del ciclo di incontri "Progettiamo il Rilancio" nell'ambito degli Stati generali. "Il Piano per il rilancio ha un orizzonte pluriennale, non si può fare tutto nel giro di qualche settimana o di qualche mese", ha aggiunto Conte lasciando intendere che il suo governo punta ad arrivare a fine legislatura. (Rin)