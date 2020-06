Business news: Ecuador, presidente Moreno pone veto parziale a Legge su finanze pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Ecuador, Lenin Moreno, ha posto un veto parziale alla Legge sulle finanze pubbliche approvata dal parlamento lo scorso 16 maggio. Lo riferisce il quotidiano “El Comercio”. Uno tra i principali cambiamenti proposti è legato alla necessità di adeguare il processo di riduzione del rapporto deficit/Pil allo scenario economico attuale. Nel dettaglio, la legge approvata dal parlamento prevede che il paese non possa indebitarsi oltre il 40 per cento del Pil. A maggio, tuttavia, l'indebitamento raggiungeva il 52 per cento. Il veto dell’esecutivo propone quindi limiti per anno, per fare in modo che il ministero delle Finanze riduca progressivamente l’indicatore del debito pubblico: 57 per cento del Pil fino al 2025; 45 per cento fino al 2030; 40 per cento fino 2032. (Brb)