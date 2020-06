Business News: cresce export agroalimentare Messico in primo quadrimestre, +11,68 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la crisi finanziaria legata al nuovo coronavirus, nel primo quadrimestre del 2020 il comparto agroalimentare del Messico ha venduto merci all'estero per un valore totale di 4,84 miliardi di dollari, un aumento di 506 milioni rispetto allo stesso periodo del 2019. Il dato, riportato dal ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale, spinge la bilancia commerciale del comparto a una crescita dell'11,68 per cento. Tra i prodotti più venduti c'è l'avogado, che grazie ai 4,289 miliardi di dollari incassati ha fatto registrare un incremento del 24,77 per cento su anno, seguito dalle bevande tequila e mezcal, 738 milioni di dollari per una crescita del 35,21 per cento. L'incremento, sottolinea il ministero, risulta più significativo se comparato con i 9,1 miliardi di dollari di attivo commerciale ottenuti nel primo quadrimestre del 2019, record in 28 anni di storia del paese. I dati scomposti rivelano però un calo importante nel mese di aprile, probabilmente legato alla brusca interruzione della domanda Usa. (Mec)