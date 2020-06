Business news: Messico, calo record del consumo privato in primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi tre mesi del 2020, prima che si decretasse l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del nuovo coronavirus, il consumo privato in Messico ha registrato un calo dell'1,4 per cento su trimestre, la maggior caduta negli ultimi undici anni. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Inegi). Il consumo privato, elemento portante della domanda globale, veniva già da una flessione: nell'ultimo trimestre del 2019 aveva infatti fatto registrare un calo dello 0,4 per cento sul periodo luglio-settembre. (Mec)