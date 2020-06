Stati Generali: Conte, governo sposa progetto distretti dell'economia circolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I distretti dell'economia circolare è un "progetto che vogliamo sposare". Lo ha detto Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa a Villa Pamphilj, al termine del ciclo di incontri "Progettiamo il Rilancio" nell'ambito degli Stati generali. Si tratta "di lavorare intensamente per abbandonare i combustibili fossili e per passare alle energie rinnovabili", ha detto per poi precisare che "non possiamo avere dubbi sui parchi eolici e solari e sull'energia idrica". (Rin)