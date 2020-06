© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atlantia "ha ragione" sul dato di incertezza. "Per me per il caso va chiuso e subito" e il governo "ha il dovere di dare subito nei prossimi giorni una soluzione chiara". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa a Villa Pamphilj al termine del ciclo di incontri "Progettiamo il Rilancio" nell'ambito degli Stati generali. (Rin)