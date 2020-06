Business news: Perù, ad aprile calo Pil del 40 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo (Pil) del Perù ha registrato ad aprile un calo del 40 per cento, a causa delle misure di contenimento adottate per limitare la diffusione del coronavirus, che hanno portato l’economia a operare a un livello di attività del 44 per cento. "La quarantena nel caso peruviano è stata una delle più severe della regione perché abbiamo affrontato problemi strutturali come l'informalità e la precarietà del sistema sanitario. L'economia ha operato solo al 44 per cento e il dato di crescita per aprile è stimato in calo di circa il 40 per cento", ha dichiarato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Maria Antonieta Alva, al programma locale 'Panorama', secondo quanto riferisce il quotidiano “El Comercio”. Il ministro ha quindi annunciato che il governo sta preparando un programma per incentivare la domanda e generare lavoro, attraverso la rapida iniezione di risorse in opere pubbliche, come la manutenzione di strade e canali. (Mec)