Business news: Brasile 22mo nella classifica dai paesi più attraenti per investimenti esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile è tornato nella classifica dei 25 paesi più attraenti per gli investimenti diretti esteri (Ide), stilata dalla società di consulenza nordamericana A.T. Kearney. Dopo essere stato escluso dall'elenco lo scorso anno, il Brasile è tornato in classifica, unico paese dell'America Latina. Per l'ottavo anno consecutivo, gli Stati Uniti sono valutati come paese più attraente per gli investimenti esteri, seguiti da Canada, Germania, Giappone e Francia, Regno Unito, Australia, Cina, Italia e Svizzera. "Dopo aver lasciato la classifica del 2019, il Brasile riprende una posizione quest'anno, classificandosi al ventiduesimo posto. Tra i fattori che hanno rafforzato la fiducia degli investitori ci sono l'approvazione della riforma delle pensioni e gli sforzi del governo per espandere il programma di privatizzazioni, che dovrebbe stimolare la crescita dell'economia", afferma il rapporto di Kearney sull'andamento del Brasile. (Brb)