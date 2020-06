Business news: Cile-Stati Uniti, per Latam necessari ancora 1,1 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Latam Airlines, Roberto Alvo, ha affermato che la compagnia ha bisogno di finanziamenti per altri 1,1 miliardi di dollari per uscire dal processo di bancarotta avviato presso la giustizia degli Stati Uniti a causa dell'impatto economico della pandemia sulle operazioni commerciali del gruppo. "Abbiamo raccolto approssimativamente la metà dei fondi e ci attendiamo di poter presentare alla corte statunitense il resto del finanziamento nelle prossime settimane", ha affermato Alvo in una riunione straordinaria con gli azionisti tenuta questo giovedì per video conferenza, segnala il quotidiano "La Tercera". Secondo quanto affermato da Alvo, il gruppo Costa Verde, composto da capitali cileni e di Qatar Airways, ha già messo sul piatto 900 milioni di dollari ma mancano ancora all'appello "almeno" altri 1100 milioni. "Continuiamo a lavorare su questo e siamo fiduciosi di aver fatto progressi importanti", ha quindi affermato il Ceo di Latam. (Abu)