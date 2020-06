Business news: Brasile, Ford firma intesa per la vendita della fabbrica di Sao Bernardo do Campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria automobilistica statunitense Ford ha annunciato la firma di un memorandum d'intesa per la vendita della fabbrica di Sao Bernardo do Campo, nello stato di San Paolo, in Brasile, alla locale società di costruzioni Sao José. La società opera oggi in dieci stati brasiliani e ha un portafoglio diversificato di attività. Il governo del municipio di San Bernando do Campo ha reso noto che il prezzo si aggira intorno ai 100 milioni di euro. Un valore che non è stato confermato dalla Ford, secondo cui è ancora necessario un ultimo passo prima di poter considerare la negoziazione come conclusa. Ad ogni modo, ha assicurato il presidente della Ford sud America e mercati internazionali, Lyle Watters, "la firma di questo memorandum di intenti è un passo importante verso la vendita dello stabilimento di Sao Bernardo". La Ford aveva disposto la chiusura del proprio stabilimento brasiliano di Sao Bernardo do Campo dal 30 ottobre del 2019. L'unità era una delle più antiche fabbriche di veicoli in Brasile. (Brb)