Kosovo-Serbia: inviato speciale Ue Lajcak, prosegue dialogo con leader di entrambi i paesi

- L’inviato speciale dell’Unione europea per il dialogo tra Kosovo e Serbia, Miroslav Lajcak continuerà a mantenere i contatti con i leader politici di entrambi i paesi dei Balcani occidentali. Lo ha confermato lo stesso Lajcak al termine dell’incontro di oggi a Pristina con il presidente del Kosovo, Hashim Thaci. "Continueremo a comunicare con altri leader, il primo ministro, il presidente del parlamento, i leader dei partiti politici e successivamente continuerò la mia visita a Belgrado per parlare ai leader del dialogo e ci aspettiamo che il dialogo inizia. rapidamente", ha detto Lajcak ripreso dall’emittente “Rtk”. Il diplomatico ha anche commentato l'incontro tra i vertici istituzionali dei due paesi che dovrebbe tenersi il 27 giugno a Washington, affermando che tutto ciò che è stato realizzato nel dialogo è il risultato di un lavoro congiunto e stretto tra gli Stati Uniti e l'Ue. "Non so se parteciperò alla riunione di Washington oggi. Tutto ciò che è stato realizzato nel dialogo è il risultato di un lavoro congiunto e stretto tra gli Stati Uniti e l'Ue”, ha spiegato Lajcak sottolineando di aspettarsi una “cooperazione molto stretta” con gli Usa. Da parte sua Thaci ha dichiarato di avere avuto una “conversazione aperta” con Lajcak “sulla prospettiva e il dialogo condotto dall’Ue”. Secondo Thaci, l’Unione “deve concedere immediatamente il visto ai cittadini kosovari. Il processo di dialogo ha senso solo se concluso con il reciproco riconoscimento tra Kosovo e Serbia”.(Kop)