Business news: Brasile, mancata fusione con Boeing, Embraer sostituisce capo aviazione commerciale

- La compagnia aerospaziale brasiliana Embraer ha reso noto di aver sostituto il direttore generale della divisione aviazione commerciale della società John Slattery, nominando al suo posto Arjan Meijer. Secondo quanto dichiarato dall'azienda in una nota destinata ai mercati, la sostituzione è una conseguenza del fallimento dell'accordo di fusione della divisione commerciale della compagnia brasiliana con la statunitense Boeing, operazione che avrebbe portato Slattery a dirigere la compagnia, una volta chiusa la fusione. Le due sigle avevano programmato di creare una joint venture comprendente la divisione aviazione civile di Embraer e una seconda joint venture per sviluppare nuovi mercati per l'aereo da trasporto tattico medio Embraer KC-390 Millennium. Alla fine di aprile la Boeing aveva annunciato di voler rescindere l'accordo Master Transaction Agreement (Mta) da 5,2 miliardi dopo oltre due anni di trattative. Annullato l'accordo di acquisizione, Embraer aveva annunciato l'avvio di un procedimento arbitrale, denunciando l'investimento di 485 milioni di dollari per preparare la vendita della divisione commerciale a Boeing. (Brb)