Stati Generali: Conte, Confindustria? Abbiamo responsabilità ad ampio raggio

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha chiarito che "il governo deve farsi carico non solo degli interessi di una determinata categoria ma di tutto il Paese ed è normale che si possa puntare su altre misure su cui Confindustria può non convergere, ma noi abbiamo una responsabilità ad ampio raggio". Il capo del governo lo ha detto nel corso della conferenza stampa a Villa Pamphilj al termine del ciclo di incontri "Progettiamo il Rilancio" nell'ambito degli Stati generali. "E' giusto che gli industriali si confrontino con proposte concrete e possiamo anche mantenere una diversità di opinione. Abbiamo presentato il nostro Piano di rilancio e chiesto di farci pervenire le loro osservazioni di cui terremo conto", ha aggiunto per poi ribadire che su alcune misure "può rimanere una varietà di valutazioni ma l'importante è che lavoriamo per un obiettivo: un'Italia più moderna, più verde, più inclusiva". (Rin)