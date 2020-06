© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conte annuncia di voler invitare il centrodestra separatamente? "Il centrodestra è unito e non bisogna perdere tempo: il governo convochi la coalizione. Se le intenzioni di Conte saranno finalmente serie, il centrodestra si presenterà insieme come avvenuto in passato". Lo riferiscono fonti della Lega. (Rin)