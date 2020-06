Serbia: exit poll elezioni parlamentari, Partito progressista in testa con il 62,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito progressista serbo (Sns) del presidente Aleksandar Vucic ha ottenuto il 62,7 per cento delle preferenze secondo i primi exit poll relativi alle elezioni parlamentari tenute oggi in Serbia. Al secondo posto si piazza il Partito socialista serbo (Sps) con il 10,6 per cento dei voti, mentre al terzo posto si colloca Spas (Salvzza) di Aleksandar Sapic con il 4,1 per cento dei voti. L'affluenza alle urne è stata pari al 44,9 per cento degli aventi diritto alle ore 19. (Seb)