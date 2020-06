Business news: Brasile, Banca centrale taglia tasso di sconto al 2,25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca Centrale (Bc) del Brasile ha ridotto il tasso di sconto di 75 punti base, portandolo al nuovo minimo storico del 2,25 per cento. la decisione è stata adottata all'unanimità dal Consiglio di politica monetaria (Copom) nella seduta del 17 giugno. Il taglio, l'ottavo consecutivo deciso dalla Bc, matura in un contesto di forte calo dell'attività nell'economica mondiale a causa della pandemia del nuovo coronavirus che ha, tra l'altro, ridotto i tassi di inflazione. In una nota il Copom riferisce che "i tagli operati fino ad oggi sono sufficienti per contrastare gli effetti della pandemia" e che "un eventuale futuro intervento avrebbe uno valore di stimolo monetario residuale". (Brb)