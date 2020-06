Business news: Banca centrale, attività economica in calo dell'1,4 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica in Uruguay ha registrato un calo dell'1,4 per cento nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente secondo dati della Banca centrale (Bcu) diffusi questo mercoledì. Rispetto al trimestre precedente il calo risulta invece dell'1,6 per cento. Secondo la Bcu, "l'emergenza sanitaria dichiarata dal governo lo scorso 13 marzo ha avuto un impatto diverso a seconda delle differenti attività economiche". I settori che hanno maggiormente sofferto l'impatto della pandemia del nuovo coronavirus sono state la costruzione (-5,3 per cento), il commercio (-2,9 per cento), la produzione di gas, elettricità ed acqua (-18,3 per cento), e l'agricoltura, l'allevamento, la forestazione (-7,7 per cento). Unico settore con segno positivo è invece quello che raggruppa le attività dei trasporti, delle comunicazioni e della logistica (+4,4 per cento). Le esportazioni sono calate del 5,8 per cento mentre le importazioni registrano un incremento del 9,2 per cento, ciò che implica secondo la Bcu, "un'evoluzione sfavorevole della bilancia commerciale". (Abu)