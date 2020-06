Business news: ad aprile calo record attività economica Brasile, -15,1 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica del Brasile nel mese di aprile 2020 ha registrato una flessione pari al 9,73 per cento rispetto al mese di marzo e del 15,09 rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo riporta la Banca centrale (Bc) brasiliana diffondendo i dati dell'Indice di attività economica (Ibc-Br) considerato un'anticipazione dei risultati del Pil. In base a quanto reso noto dalla Bc si tratta del peggiore risultato nella serie storica iniziata nel 2003, secondo solo al dato registrato nel mese di marzo, quando la flessione fu del 5,9 per cento. Complessivamente, nel primo quadrimestre del 2020 il Pil dovrebbe totalizzare un calo pari al 4,15 per cento. (Brb)