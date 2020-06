Business news: Colombia, 158 per cento di vendite in più per giornata senza Iva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiusa con transazioni per 5 miliardi di pesos (l'equivalente di quasi 1 milione e duecento mila euro) la prima giornata senza Iva in Colombia, che il governo del presidente Ivan Duque ha indetto per riattivare l'economia nel pieno dell'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus. Si tratta di un incremento del 158 per cento rispetto al 19 giugno del 2019. "Questi 5 miliardi sono soldi che arrivano ai negozi, che stanno arrivando agli imprenditori, che stano aiutando a recuperare l'economia e a mantenere l'occupazione", ha commentato il direttore della Dian (Direzione di imposte e dogane nazionali), José Andres Romero. Risultati incoraggianti anche nel mercato elettronico, con un aumento dell'800 per cento del volume di vendite rispetto all'anno precedente. (Mec)