Business news: Messico, corsa del parlamento per approvare ultime leggi dell’Usmca

- L'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus in Messico mette pressione sull'entrata in vigore del nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca). Il parlamento ha infatti rinviato al 29 e 30 giugno la sessione straordinaria indetta per discutere l'ultimo di pacchetto di leggi utile a recepire alcuni contenuti dell'accordo che dovrebe entrare formalmente in vigore il 1 luglio. La sessione era stata in un primo momento programmata per il 24 e 25 giugno ma le autorità della capitale, Città del Messico, hanno confermato per una settimana in più lo stato di massima emergenza nel pericolo di diffusione del contagio, testimoniato dal "rosso" del semaforo predisposto dal governo di Andres Manuel Lopez Obrador. Una situazione che non permette raggruppamenti di massa e che ha spinto le autorità ad aggiornare il calendario. Domenica 28, riferiscono i media locali, si convocherà la commissione permanente incaricata i svolgere i lavori. Nei giorni scorsi, il ministro dell'Economia Graciela Marquez aveva avvertito della necessità di far approvare queste leggi per non rischiare sanzioni. "Dobbiamo aver approvato le leggi perché è così che stabilisce il T-Mec", ha detto il ministro evocando l'acronimo usato dai messicani per il trattato. Nel testo "si dice che dobbiamo armonizzare la nostra legislazione interna a quello che dice il trattato, altrimenti diveniamo inadempienti". (Mec)