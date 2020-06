Business news: Cile, Banca centrale avvia nuovo piano crediti per 16 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Cile (Bcc) ha deciso di avviare una seconda tappa da sedici miliardi di dollari del Programma di finanziamenti agevolati (Fcic) per contrastare l'impatto della pandemia sull'attività economica. E' quanto riferisce il comunicato emesso al termine dell'ultima riunione del direttivo, nella quale è stato deciso anche di mantenere il Tasso ufficiale di sconto (Tus) allo 0,5 per cento, considerato tecnicamente dalla Bcc come il "livello "minimo". Oltre a questo la Bcc ha annunciato di aver destinato altri 8 miliardi di dollari all'acquisto di attivi. Nel comunicato ufficiale l'autorità monetaria afferma che "l'evoluzione dell'economia richiede un'intensificazione della spinta monetaria attraverso strumenti non convenzionali" e che "continuerà a valutare opzioni per intensificare tale spinta e sostenere la stabilità finanziaria". (Abu)