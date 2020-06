Difesa: parte domani da La Spezia la nave polivalente da ricerca Alliance con destinazione Artico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Concorrono alla campagna dei prestigiosi Enti di ricerca internazionali e nazionali, quali il Nato Sto-Cmre, il Jrc (Centro di ricerca dell’Unione europea), il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico (Enea), l’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (Ogs), lo European Research Institute (Eri) e l’industria privata (e-GEOS). Quest’anno, per le restrizioni adottate a causa dell’emergenza Covid-19, il team è composto interamente da personale dell’Istituto Idrografico della Marina. La campagna High North 20 si pone quale obiettivo la conoscenza dell’Oceano, argomento all’attenzione della comunità globale per l’interesse manifestato dalle Nazioni Unite, proprio all’apertura della decade dedicata agli oceani (UN Decade of Ocean Science for Environment Sustainability) e vedrà una forte componente di Young Ocean Researchers. A bordo di Nave Alliance e per High North20, sono presenti 5 Ufficiali di Marina nel corso della loro formazione specialistica/accademica nel settore dell’Idrografia, offerta dal Istituto Idrografico della Marina. (Com)