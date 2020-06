Business news: Argentina, Latam annuncia chiusura succursale locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La succursale della compagnia aerea Latam in Argentina ha annunciato la chiusura delle operazioni commerciali e del trasporto merci a tempo indeterminato come conseguenza dell'impatto della pandemia del nuovo coronavirus sulle attività del gruppo. "A fronte di questa situazione Latam Airlines Argentina smetterà le operazioni da e per il territorio nazionale, mentre le destinazioni internazionali dall'Argentina verranno operate dalle altre filiali del gruppo una volta cessate le restrizioni ai voli decretate dalle autorità nel contesto dell'emergenza sanitaria", si legge in una nota ufficiale. L'azienda a capitali misti cileni e statunitensi, ha segnalato tra le cause della decisione, oltre al deficit operativo che la succursale presentava già dal 2019, anche "le difficoltà incontrate nel generare accordi necessari ad affrontare la situazione attuale". Il riferimento è al rifiuto da parte dei sindacati locali di accettare una proposta di ristrutturazione salariale. La decisione dell'azienda mette a repentaglio circa 1700 posti di lavoro diretti. (Abu)