Business news: Brasile, Banca centrale riduce stima crescita Pil 2020 a - 6,51 per cento

- Gli analisti delle istituzioni finanziarie brasiliane hanno ridotto la stima della crescita del Prodotto interno lordo (Pil) nel 2020 a - 6,51 per cento, confermando le previsioni di recessione economica nel paese a causa dell'impatto del coronavirus. La stima è contenuta nel bollettino di mercato della Banca centrale brasiliana, noto anche come rapporto "Focus", pubblicato il 15 giugno. Il rapporto è il risultato di un sondaggio effettuato ogni settimana tra oltre 100 istituzioni finanziarie del paese. All'inizio di marzo, prima che l'impatto della pandemia di coronavirus iniziasse a condizionare l'economia, gli analisti stimavano un'espansione dell'economia pari all'1,99 per cento di Pil. Gli analisti di mercato intervistati dalla Bc hanno invece per la prima volta in tre mesi aumentato la stima dell'inflazione per il 2020, passata dall'1,53 per cento della scorsa settimana all'1,60 per cento di oggi. L'obiettivo della Banca centrale per quest'anno è di un'inflazione del 4 per cento, con una tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno, quindi non inferiore al 2 per cento. (Brb)