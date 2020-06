Roma: incidente mortale su lungomare di Ostia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dai primi rilievi della Polizia locale di Roma Capitale intervenuta con gli agenti del gruppo Mare, sembrerebbe si tratti di un incidente autonomo. L'uomo, un ciclista italiano di 63 anni, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo in terra e battendo la testa sul tombino, come riferito da testimoni sul posto. Il medico legale stabilirà se ci possano essere altre cause. Non si esclude un malore che abbia potuto provocare la caduta, ma tutto è in fase di accertamento. Al momento pare non siano coinvolti altri veicoli.(Rer)