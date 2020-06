Business news: Brasile, vendite al dettaglio in calo del 16,8 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite al dettaglio in Brasile hanno registrato un calo record pari al 16,8 per cento ad aprile, rispetto a marzo 2020 e dello stesso valore rispetto al mese di aprile dello scorso anno. Secondo l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), il calo riflette la chiusura dei negozi in tutto il paese a causa delle misure di contenimento della pandemia di coronavirus e rappresenta "il risultato peggiore dall'inizio della serie storica iniziata nel gennaio 2000". Nel primo quadrimestre del 2020 il settore registra perdite pari al 3 per cento. Negli ultimi 12 mesi invece il commercio al dettaglio regge ancora, registrando un aumento pari allo 0,7 per cento. (Brb)