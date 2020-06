Trasporto aereo: fonti stampa, a rischio piano di salvataggio di Lufthansa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di salvataggio da 9 miliardi di euro della compagnia aerea Lufthansa da parte del governo tedesco è fortemente a rischio dal momento non meno del 50 per cento degli azionisti si è registrato per l'assemblea generale straordinaria in programma il prossimo 25 giugno. È quanto affermato dall’amministratore delegato di Lufthansa, Carsten Spohr, in una lettera ai dipendenti citata dalla stampa tedesca. Secondo Spohr, soltanto il 38 per cento degli azionisti si è finora registrato per votare all'assemblea generale straordinaria, chiamata a votare il piano di salvataggio proposto dal governo: ciò significa che il piano di salvataggio avrà bisogno del voto di almeno i due terzi degli azionisti registrati per approvare il salvataggio anziché la maggioranza semplice che invece sarebbe stata sufficiente nel caso in cui si fosse oltre il 50 per cento degli azionisti. Nei giorni scorsi i vertici del gruppo, gravemente colpito dalla crisi del coronavirus, avevano messo in guardia dal fallimento del piano di salvataggio predisposto dal governo federale e all'esame della Commissione europea. Se infatti il piano di salvataggio fallisse, il gruppo dovrebbe avviare una procedura di protezione per insolvenza, “qualora non venga trovata immediatamente un'altra soluzione”. (segue) (Geb)