Trasporto aereo: fonti stampa, a rischio piano di salvataggio di Lufthansa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, all'origine delle preoccupazioni di Lufthansa vi sono le dichiarazioni del principale azionista del gruppo, l'imprenditore tedesco Heinz Hermann Thiele, che recentemente ha aumentato la propria quota nella società dal 10 al 15 per cento. Thiele è, infatti, contrario alla partecipazione statale del 20 per cento, chiesta dal governo federale come condizione per l'aumento di capitale di Lufthansa. A queste condizioni, l'imprenditore vedrebbe ridotto il valore del proprio pacchetto azionario. Per decidere sul piano di salvataggio, Lufthansa riunirà gli azionisti in assemblea straordinaria il 25 giugno prossimo. Secondo il consiglio di amministrazione del gruppo, la partecipazione sarà “inferiore al 50 per cento” degli aventi diritto. Il Cda ha aggiunto che, alla luce della dichiarazioni di Thiele, il piano di salvataggio potrebbe perdere la maggioranza dei due terzi dei voti necessari all'approvazione in questo caso. (Geb)