Cultura: Fico, musica fondamentale, istituzioni siano vicine a Conservatori

- Soprattutto dopo il lockdown "capiamo il senso profondo dell'importanza della musica. Per questo le istituzioni devono essere vicine ai Conservatori che sono centri culturali di fondamentale importanza". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico nel videomessaggio che ha inviato al Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli in occasione - nel giorno della Festa della Musica - del concerto organizzato per le celebrazioni del 150mo anniversario dalla morte di Saverio Mercadante. "Il mio primo abbraccio di cuore va a tutti gli studenti dei Conservatori perché avete senza dubbio vissuto un momento difficile. Spero che adesso anche per voi le cose vadano assolutamente meglio", ha concluso. (Rin)