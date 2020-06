© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni scrive su Twitter: "Auguri agli uomini e alle donne della Guardia di Finanza che oggi festeggiano il 246mo anniversario della fondazione del Corpo. A loro - conclude - va il nostro grazie per l'instancabile impegno, profuso con capacità e competenza, per difendere la legalità in ambito economico".(Rin)