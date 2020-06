Stati Generali: Conte, nessuna passerella abbiamo lavorato senza risparmiarci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha sottolineato che "qualcuno aveva ironizzato per la passerella che avevamo organizzato e per la sede, nulla di tutto questo. In questi giorni abbiamo lavorato senza risparmiarci e non ci sono state passerelle". Il capo del governo lo ha detto nel corso della conferenza stampa a Villa Pamphilj al termine del ciclo di incontri "Progettiamo il Rilancio" nell'ambito degli Stati generali. (Rin)