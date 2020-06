Stati Generali: Zingaretti, da governo grande capacità di ascolto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, rimarca che "nessun governo ha mostrato la stessa volontà di coinvolgimento e di ascolto messa in campo dal nostro esecutivo". E su Facebook tira un bilancio: "Dagli Stati generali esce un lavoro utile per costruire la nuova agenda di governo e soprattutto per essere pronti alle sfide per la rinascita. Ora è il tempo delle scelte e della concretezza. In tanti chiacchierano. Noi, invece, con l’Europa andiamo avanti uniti per costruire un’Italia semplice, della conoscenza, digitale, green, delle opportunità e della solidarietà, come abbiamo fatto in questi mesi. È la sfida più difficile - ammette - ma questo ci chiede l'Italia: ricostruire la fiducia attraverso un nuovo sviluppo, la crescita, la creazione di lavoro. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza una seria svolta europeista del Paese, che ha recuperato rapporti logorati all'inzio della legislatura. Di questa svolta compiuta senza soggezioni e che corrisponde all'interesse nazionale, il Pd è stato ed è il fulcro. È la nostra missione e lo dobbiamo fare soprattutto per le ragazze e i ragazzi italiani. Il Pd - conclude Zinagretti - è la principale forza della rinascita italiana". (Rin)