Stati Generali: Fnopi, infermieri illustrano a Conte presupposti per futuro professione

- Nell’ultima giornata degli Stati generalli a Villa Pamphilj a Roma il premier Conte ha anche incontrato le Federazioni delle professioni sanitarie che hanno esposto il percorso futuro della propria professione e dell’assistenza sanitaria. La Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche, che con i suoi 450 mila iscritti rappresenta oltre il 41 per cento delle forze del Servizio sanitario nazionale e oltre il 61 per cento degli organici delle professioni sanitarie in generale, punta al territorio. E lo fa - riferisce una nota - prima di tutto declinando la figura dell’infermiere di famiglia e comunità istituito ufficialmente dal Patto per la salute e inserito per legge dal decreto Rilancio all’esame del Parlamento. (segue) (Com)