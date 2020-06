Stati Generali: Fnopi, infermieri illustrano a Conte presupposti per futuro professione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E’ necessario garantire il potenziamento della presa in carico sul territorio e a domicilio dei soggetti affetti da Sars-Cov-2 e, più in generale dalle persone che versano in condizione di fragilità – hanno spiegato a Conte la presidente Fnopi Barbara Mangiacavalli e la vicepresidente Ausilia Pulimeno - In particolare, è necessario prevedere che l’infermiere di famiglia e comunità partecipi all’attuazione dei piani di assistenza territoriale da disegnare con una reale multi professionalità per identificare e gestire i contatti, l’organizzazione dell’attività di sorveglianza attiva e ricopra un ruolo di responsabilità nell’ambito dei processi infermieristici a livello distrettuale". (segue) (Com)