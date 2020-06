Egitto-Russia: colloquio fra Shoukry e Lavrov, focus su Libia e Diga rinascita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha tenuto oggi un colloquio col suo omologo russo, Sergei Lavrov. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri del Cairo. I due hanno discusso di tutti gli aspetti dei rapporti bilaterali, convenendo sulla necessità di intensificare le consultazioni politiche e di lavorare per promuovere la cooperazione bilaterale al servizio degli interessi comuni. Hanno discusso anche di una serie di questioni regionali, in particolare della crisi libica e della causa palestinese, affrontando anche gli sviluppi sulla Grande diga della rinascita etiope (Gerd). Su quest'ultimo punto Shoukry ha espresso preoccupazione per le relazioni egiziano-etiopi in relazione alla costruzione della diga. Lavrov, da parte sua, ha ribadito la posizione di Mosca sulla necessità di raggiungere un compromesso reciprocamente accettabile, tenendo conto degli interessi di tutte le parti. (segue) (Cae)