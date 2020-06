Egitto-Russia: colloquio fra Shoukry e Lavrov, focus su Libia e Diga rinascita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri l'Egitto ha inviato al Consiglio di sicurezza dell'Onu la disputa sulla Gerd, come annunciato dal ministero degli Esteri del Cairo in una nota alla stampa. "L'Egitto ha presentato una richiesta al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in merito alla Grande diga della rinascita etiope", si legge nella dichiarazione. "La richiesta invita il Consiglio di sicurezza a intervenire al fine di affermare l'importanza del proseguimento dei negoziati tra Egitto, Etiopia e Sudan, in attuazione degli obblighi previsti dalle norme di diritto internazionale, con la l'obiettivo di raggiungere una risoluzione equa ed equilibrata della questione e di impedire l'adozione di misure unilaterali che potrebbero incidere sulle possibilità di raggiungere un accordo", ha spiegato la nota. La lettera dell'Egitto al Consiglio di sicurezza si basa sull'articolo 35 della Carta delle Nazioni Unite, che consente agli Stati membri di attirare l'attenzione del Consiglio su qualsiasi crisi che potrebbe minacciare la pace e la sicurezza internazionali. L'Egitto ha preso questa decisione alla luce del vacillare dei recenti negoziati sulla Gerd a seguito di posizioni assunte da Addis Abeba giudicate negative dal Cairo. (Cae)