India-Cina: Nuova Dehli annuncia liberazione di soldati presi in scontri del 15 giugno

- Le autorità indiane hanno riferito del rilascio di un numero non precisato di militari cinesi fermati nel corso degli scontri occorsi il 15 giugno nella Valle del Galwan, lungo la linea effettiva di controllo (Lac) – la zona di confine contesa fra i due paesi. Una decisione, ha riferito il sottosegretario di stato ai Trasporti stradali, Viajy Kumar Singh, che segue l'analoga liberazione dichiarata da Pechino in settimana. "Alcuni media hanno riportato che la Cina ha rilasciato soldati indiani che aveva catturato. Allo stesso modo noi liberiamo soldati cinesi che avevam preso", ha detto il funzionario in un'intervista a "News 24 Tv". Gli scontri erano scattati quando una squadra indiana di circa 50 soldati, guidata dal colonnello Santosh Babu, ha raggiunto un sito conteso noto come punto di pattugliamento 14 dove erano posizionati militari cinesi, nonostante fosse iniziato un processo di disimpegno dopo un recente colloquio binazionale. Da questo contatto ha avuto origine lo scontro corpo a corpo, con pietre e mazze, che secondo le testimonianze raccolte dalla stampa è durato sette ore. Gli uomini non erano armati, in base a un protocollo esistente tra i due paesi. La parte indiana, che accusa l’altra di non aver rispettato i termini dell’intesa, ha ammesso venti vittime, tra cui Babu, le prime perdite al confine con la Cina dal 1975. L’ultimo precedente di soldati indiani catturati dai cinesi risale, invece, al 1962. Pechino non ha ammesso alcuna perdita, anche se da parte indiana, sulla base di informazioni di intelligence, sono stati ipotizzati 43 tra morti e feriti. Nell’ultima settimana ci sono stati diversi cicli di colloqui per cercare di arrivare a una distensione. Il tema sarà oggetto di colloqui tra il ministro della Difesa indiano, Rajnath Singh, e l’omologo russo Sergei Shoigu in occasione della sua prossima visita a Mosca per la Parata del Giorno della Vittoria, in programma il prossimo 24 giugno. (Inn)