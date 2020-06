© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo si dice certa che il Paese ha "di fronte una grande occasione". Le risorse europee, spiega su Facebook, "daranno ossigeno ai progetti di rilancio che metteremo in campo. E il mio impegno come ministro del Lavoro e delle Politiche sociali è quello di porre in essere una riforma organica che metta al centro la produttività, l’occupazione e la lotta alle disuguaglianze". (Rin)