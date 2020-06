Fase 3: Catalfo, prorogata a 31 luglio richiesta Reddito emergenza per famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le famiglie è stato "prorogato al 31 luglio il termine per la procedura di richiesta del Reddito di emergenza", per "consentire al maggior numero di persone possibile di accedere a questa misura straordinaria di sostegno economico che va ad affiancare quelle già esistenti, come il Reddito e la Pensione di cittadinanza". Lo comunica su Facebook il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. "Strumenti che stanno garantendo un contributo fondamentale per la tenuta sociale del nostro Paese", aggiunge. (Rin)