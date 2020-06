Egitto-Italia: funzionario a Nova, voli turistici dall'Italia dal 15 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una settimana dopo aver annunciato la riapertura degli aeroporti egiziani per i voli turistici internazionali, gli aerei e gli hotel egiziani hanno già ricevuto diverse prenotazioni da molti paesi tra cui l'Italia. Lo ha rivelato Ahmed al Wasif, il capo della Federazione egiziana delle Camere del turismo, ad "Agenzia Nova". "Ci sono alcune prenotazioni in alcuni hotel di tour operator italiani e su alcuni voli a partire dal 15 luglio", ha detto al Wasif. "Gli hotel hanno già iniziato a ricevere prenotazioni. I numeri non sono così grandi ma è un inizio promettente", ha continuato. "Avevamo già predisposto una serie di controlli per i turisti di tutto il mondo secondo le condizioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Annunciando la nostra disponibilità a ricevere voli turistici internazionali, garantiamo loro che l'Egitto possa garantire e proteggere turisti e lavoratori allo stesso modo", ha aggiunto. (Res)