Brasile: operazione della polizia in sede di gruppi di estremisti che appoggiano Bolsonaro

- La polizia del Brasile ha effettuato questa mattina, ore locali, operazioni contro tre gruppi che sostengono il presidente Jair Bolsonaro, accusati nelle ultime settimane di aver portato avanti iniziative contro la democrazia. I circa 30 agenti del Coordinamento speciale per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata (Cecor) hanno fatto irruzione in un casolare nei pressi della capitale Brasilia, ritenuto sede dei gruppi di estrema destra "300 do Brasil", "Qc Rural" e "Patriotas". L'operazione, riferiscono i vertici del Cecor, è parte delle indagini aperte per i presunti reati di appartenenza a milizia privata, minacce e possesso di armi. Lo stabile, ha riferito la polizia, era protetto da una rete di telecamere di sicurezza su tutto il perimetro. Al suo interno sono stati ritrovati documenti con piani operativi, discorsi, diversi telefoni cellulari, un machete, una cassaforte che deve ancora essere aperta e fuochi d'artificio. (segue) (Brb)