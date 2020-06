Brasile: operazione della polizia in sede di gruppi di estremisti che appoggiano Bolsonaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A inizio settimana, la polizia federale aveva arrestato sei persone ritenute responsabili del lancio di fuochi d'artificio verso la sede della Corte suprema (Supremo tribunal federal, Stf), il 13 giugno. Tra di loro si trova la controversa figura di Sara Winter, al secolo Sara Fernanda Giromini, tra le fondatrici di "Femen" Brasile e oggi guida del gruppo "300 do Brasil", uno dei tre finiti sotto inchiesta. I sei sono sospettati di aver raccolto i fondi e organizzato l'azione, oltre che di reati contro la legge sulla sicurezza nazionale. Gli arresti seguivano l'avvio delle indagini preliminari disposte nelle ore successive all'attacco dalla procura della Repubblica presso la capitale, Brasilia. Nei giorni seguenti la procura della Repubblica ha formalizzato la denuncia nei confronti di Giromini per le parole offensive e minacce rivolte all'indirizzo del giudice supremo Alexandre de Moraes lo scorso 29 maggio. la donna, in un video diffuso sui propri profili sui social aveva affermato di voler "rendere la vita del magistrato un inferno" una volta scoperti i luoghi che frequenta, "fino a quando non sarà fuori dai giochi". "Non rimarrai al potere. Lascerai. Con le buone o le cattive", affermava la donna. (segue) (Brb)