Brasile: operazione della polizia in sede di gruppi di estremisti che appoggiano Bolsonaro (3)

- La Corte suprema ha negli ultimi tempi denunciato un clima di aggressione nei suoi confronti, soprattutto mediatica, mettendo in campo azioni che hanno tenuto alto il livello della tensione istituzionale. A fine maggio la Corte aveva promosso una indagine sul conto di politici ed imprenditori sospettati di divulgare in rete notizie false e minacce ai suoi componenti. L'indagine, aperta "per interrompere la diffusione di notizie con contenuto di odio e di sovvertimento dell'ordine democratico", veniva sospesa dal procuratore generale Augusto Aras, pronto a rivendicare la titolarità dell'azione inquisitoria. Proteste vengono peraltro registrate nei confronti di diverse istituzioni, iniziative spesso animate dalla volontà di sostenere l'azione del governo del presidente Jair Bolsonaro, soprattutto sulla gestione della crisi sanitaria del nuovo coronavirus, ritenuta frenata da altri poteri dello stato. Le operazioni della polizia civile di Brasilia si sono registrate poche ore prima l'avvio di una nuova giornata di possibili tensioni, nelle piazze, tra sostenitori e oppositori del presidente Bolsonaro. Ripetendo iniziative svolte negli ultimi fine settimana, decine di simpatizzanti del capo dello stato hanno iniziato a radunarsi nei pressi della cosidetta "spianata dei ministeri", la sede amministrativa dell'esecutivo, per sostenere l'azione del governo. Manifestazioni che hanno dato vita a tensioni con i critici di Bolsonaro. (Brb)