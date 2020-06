Coronavirus: in calo i positivi a Milano, a Lodi e Pavia nuovi casi dopo lo stop di ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in calo i casi di persone individuate positive al coronavirus in Lombardia . A Milano oggi sono cresciuti di 31, di cui 18 a Milano città, contro i 69 individuati ieri in tutta la provincia 26 dei quali nel capoluogo. In calo anche a Bergamo, 24 positivi oggi contro i 31 di ieri, mentre crescono leggermente a Brescia, oggi 37 contri i 27 di ieri. Dopo lo stop di ieri delle province di Lodi e Pavia, che avevano registrato 0 nuovi casi, oggi le due province sono tornate a crescere, rispettivamente con + 3 e + 9 casi. Sostanzialmente stabili o in calo le altre province: Como ieri + 8 oggi +2; Cremona ieri + 2 oggi +1; Lecco ieri + 4 oggi +2; Mantova ieri + 3, oggi +4; Monza e Brianza ieri +8, oggi +4; Sondrio ieri + 6, oggi +4; Varese, + 5, oggi +3. (Rem)