Albania: esportazioni verso la Germania in aumento nei primi cinque mesi del 2020

- Le esportazioni albanesi verso la Germania sono aumentate significativamente nei primi cinque mesi dell'anno in corso, rispetto allo stesso periodo del 2019. Secondo quanto emerge dai dati pubblicati oggi dall'Istituto di statistica albanese, le esportazioni verso la Germania tra gennaio e maggio sono state pari a in 6.874 milioni di lek (pari a circa 55,3 milioni di euro) rispetto ai 5.895 milioni di lek (47,5 milioni di euro) dello stesso periodo del 2019. A trainare le esportazioni sono stati in particolare i settori tessile e calzaturiero. In aumento anche le esportazioni di macchinari, attrezzature e pezzi di ricambio, nonché dei prodotti in legno e carta. La Germania si colloca al terzo posto tra i partner commerciali dell'Albania, rappresentando il 7,6 per cento del volume degli scambi commerciali con Tirana nei primi cinque mesi dell'anno, ed è uno dei maggiori investitori nel paese. (Alt)