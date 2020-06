Iran: Teheran chiede alla Romania di chiarire causa morte suo cittadino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell'Iran ha convocato l'ambasciatore rumeno a Teheran e ha pubblicato una nota sollecitando un'azione immediata da parte delle autorità rumene per chiarire la causa della morte del cittadino iraniano, Gholamreza Mansouri. Una nota ufficiale del ministero è stata presentata all'ambasciatore dal Direttore Generale del ministero di Teheran. Il direttore generale ha sottolineato la necessità di accelerare il processo di conduzione di indagini mediche e legali, chiarendo la causa della morte e trasferendo il corpo del defunto in Iran. Durante l'incontro, l'ambasciatore rumeno ha sottolineato che, dopo aver ottenuto l'opinione dei funzionari del suo paese a questo proposito, fornirà i risultati delle misure adottate ai funzionari iraniani. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Seyed Abbas Mousavi, ha invitato la Romania a indagare sulla causa della morte del giudice iraniano, Mansouri, che era sotto la custodia dell'Interpol in quel paese. "Le autorità rumene dovrebbero fornire all'Iran un rapporto sull'accurata causa della morte del giudice che era latitante in Iran", ha detto Mousavi. Sabato scorso l'Iran ha confermato che il giudice latitante Mansouri, accusato di aver ricevuto tangenti prima di fuggire dal paese, è stato arrestato dall'Interpol in Romania. I funzionari hanno affermato che il giudice, che aveva lasciato il paese, aveva ricevuto una tangente di 500 mila euro. In un video pubblicato online l'8 giugno, Mansouri non aveva fornito dettagli sul luogo in cui si trovava, ma aveva affermato che sarebbe tornato in Iran non appena le restrizioni di viaggio imposte a causa della pandemia di coronavirus sarebbero state allentate. Alcuni report dei media hanno sostenuto che Mansouri era andato in Germania per ricevere cure mediche. (Res)