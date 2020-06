Messico: almeno 12 persone uccise in scontro a fuoco non lontano da confine con Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno dodici le persone morte nel corso di uno scontro a fuoco avvenuto venerdì sera tra bande criminali nello stato messicano di Sonora, non lontano dalla frontiera con gli Stati Uniti. Il bilancio è stato ultimato oggi dalle forze di sicurezza del Messico, ancora al lavoro per capire la dinamica di uno scontro dai contorni molto violenti. Verso le 23 di venerdì, alcuni testimoni avevano avvertito le autorità dell'arrivo nella città di Caborca di una cinquantina di un gruppo di sicari a bordo di circa 50 vetture. Gli uomini, incappucciati, hanno iniziato ad attaccare case private, automobili parcheggiate per strada e un distributore di benzina. L'allarme è rimbalzato in fretta sulle reti sociali con inviti a non avvicinarsi a una zona definita "di guerra". Nella mattinata di sabato, non lontano dal lugo degli scontri, sono state trovati i corpi di dieci persone senza vita, la maggior parte con le mani legate e diverse ferite causate da colpi d'arma da fuoco. Nella cittadina sono state rovate due vittime apparentemente estranee ai motivi dell'azione dei sicari: Sergio "N", impiegato dell'università di Sonora, presumibilmente vittima di un attacco sferrato ad una abitazione sbagliata e Alberto "N", ucciso da un proiettile vagante. (Mec)