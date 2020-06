Stati Generali: Fnopi, infermieri illustrano a Conte presupposti per futuro professione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poi le richieste per la professione, prima tra tutte la realizzazione di un‘area contrattuale infermieristica che riconosca peculiarità, competenza e indispensabilità ormai evidenti della categoria. "Serve anche un ulteriore adeguamento delle dotazioni organiche oltre i numeri dei decreti legati all’emergenza - ha proseguito Mangiacavalli - con l’aggiornamento della programmazione degli accessi universitari: gli infermieri non bastano, ne mancano 53 mila ma gli Atenei puntano ogni anno al ribasso. Necessario - ha aggiunto - anche l’aggiornamento della normativa sull’accesso alla direzione delle aziende di servizi alla persona: siamo sul territorio, dove l’emergenza ha dimostrato che non è possibile prescindere da una competenza sanitaria di tipo assistenziale a garanzia dei cittadini. Come nelle Rsa ad esempio, nota dolente durante la pandemia, ma anche a domicilio con cronici, anziani, non autosufficienti e così via". (segue) (Com)