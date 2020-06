Kosovo: premier Hoti riunisce leader dei partiti per rilancio dialogo con Serbia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto annunciato nei giorni scorsi dall'inviato presidenziale Usa per uil dialogo Pristina-Belgrado, Richard Grenell, i rappresentanti di Kosovo e Serbia avranno una riunione alla Casa Bianca a Washington il 27 giugno per portare avanti il dialogo bilaterale. I governi di Pristina e Belgrado, come rilevato dal diplomatico statunitense, “si sono impegnati per fermare momentaneamente la campagna di mancato riconoscimento per incontrarsi alla Casa Bianca”. “Dobbiamo prima fare progressi nella crescita delle due economie, questa è la nostra priorità”, ha aggiunto Grenell. (Kop)