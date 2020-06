Kosovo-Serbia: fonti stampa, possibile nuovo summit a Parigi il 17 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron potrebbe ospitare un nuovo summit Kosovo-Serbia a Parigi il prossimo 17 luglio nel quadro degli sforzi congiunti di Francia e Germania per facilitare la normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado. E' quanto riferisce il quotidiano "Koha". Il 27 giugno, secondo quanto affermato dall'inviato speciale Usa per il dialogo Richard Grenell, si terrà invece a Washington un importante vertice per il rilancio del dialogo tra Kosovo e Serbia. Anche l'inviato speciale Ue Miroslav Lajcak e l'Alto rappresentante per la politica estera europea Joseph Borrel dovrebbero partecipare all'incontro che potrebbe vedere il presidente Usa Donald Trump assumere il ruolo di "garante" di un futuro accordo tra Pristina e Belgrado. Secondo il portale d'informazione "Klan Kosova", il focus dell'incontro alla Casa Bianca sarà prevalentemente economico con possibili accordi per investimenti per un valore di miliardi di euro. Come osservato da Grennel, infatti, la riconciliazione tra Kosovo e Serbia deve avvenire in primis tramite l'acquisizione della consapevolezza dell'obiettivo comune del rilancio economico della regione. (segue) (Kop)